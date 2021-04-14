Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bandırma Belediyesi kutsal Ramazan ayında gerçek ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara ulaşarak onlara bir nebze destek olmak amacıyla belediye ekiplerince hazırlanan erzak gıda kolileri yine belediye ekiplerince gerçek ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara dağıtılıyor.

Ramazan’da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak için titiz bir şekilde hazırlanan Ramazan Kolilerini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Kutsal Ramazan ayında ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla bu yılda gıda yardım kolilerini hazırlayarak dağıtımlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkan Tolga Tosun, “Tüm dünyada ve ülkemizde salgının olumsuz etkileri ekonomik alanda da kendisini gösterirken Belediyemiz, Kaymakamlığımız, Kızılayımız, Bandırma Ticaret Odamız, Bandırma Ticaret Borsamız, Yardım Vakıflarımızın ve birçok hayırsever iş adamımızın katkılarıyla oluşturulan Ramazan erzak kolilerimiz bu zor süreçte ihtiyaç sahibi olan ailelerimize destek sağlamak için hazırlanıp dağıtılıyor. Özenle ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde hazırlanan yardım kolilerinin her birinde gıdadan temizlik maddesine kadar pek çok faklı ürün yer alırken kentimizde ihtiyaç sahibi olan ailelerimize Bandırma Belediyesi’nin görevli personelleri tarafından dağıtımları düzenli olarak devam ediyor” dedi.