Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında bu akşam saat 19.00’dan sabah 05.00’e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'nde kısıtlamaya dakikalar kala ve kısıtlama sonrasında yoğunluk yaşandı. Polis ve zabıta ekipleri vatandaşlara evlerine gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Ekiplerin uyarılarına rağmen yaşanan yoğunluk, aniden etkili olan yağmur yağışı sonrası kalabalık azaldı. Yağıştan etkilenmek istemeyen vatandaşların Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'nden ayrıldığı görüldü.