Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çanakkale'deki 2'nci Kolordu Komutanlığında görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Şenyiğit'in Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiği bildirilerek "Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
Koronaya yakalanan astsubay hayatını kaybetti
14.04.2021 - 21:17 | Son Güncelleme: 14.04.2021 - 21:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Şenyiğit'in yeni tip koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiğini bildirdi.
Etiketler : msb,astsubay,tsk,asker,korona,Ahmet Şenyiğit,
782719 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/782719.aspx
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