Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehidin acı haberini, Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak ve askeri yetkililer, gece yarısı Mehmet Akif Mahallesi'ne gelerek şehidin eşi Hatice Halil Kızılay'a verdi. Ayrıca yetkililer, şehidin Malatya'daki anne ve babasına da şehidin acı haberini ulaştırdı.

Eşinin şehit olduğunu öğrenen Hatice Halil Kızılay, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit haberinin verilmesinin ardından, komşuları aileye taziyelerini iletirken eve Türk bayrağı asıldı.

Şehidin evli ve 2 yaşında bir kız çocuğu babası olduğu, cenazesinin ise Malatya'ya bağlı Hekimhan ilçesinde defnedileceği öğrenildi.