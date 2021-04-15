Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 9.30 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi Savaş Sokak’taki yıkımı yapılan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamındaki bir binanın yıkımı yapıldı. Herhangi bir tedbirin olmadığı gözlenen yıkım sırasında beton blok kepçe kabininin üstüne düştü. Düşen beton bloğun altında kalan kepçe operatörü Yayha Dündar, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Bloğun düştüğünü fark eden arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Dündar, itfaiye ekipleri ve arkadaşları tarafından kurtarılarak ambulansa kaldırıldı. Ağır yaralanan Dündar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Herhangi bir güvenlik önleminin olmadığı yıkımda, olaydan sonra polis ekiplerinin talimatıyla inşaatın etrafına şerit çekildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.