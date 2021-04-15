Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.P.'yi (36) telefonla arayan kimliği belirsiz dolandırıcı kendisini bankadan aradığını söyleyerek eski kartının süresinin dolduğunu, yeni kartı alabilmesi için cep telefonuna gelen şifreyi söylemesini istedi. Dolandırıcıya inanan O.P., şifreyi söyledikten sonra banka hesabından 9 bin 460 liranın bir başkasının hesabına havale yapıldığını öğrenince polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Telefonuna gelen şifreyi söyleyince 9 bin lira dolandırıldı
15.04.2021 - 12:36 | Son Güncelleme: 15.04.2021 - 12:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da bir kişi kendisini bankadan arıyormuş gibi yapan dolandırıcıya telefonuna gelen şifreyi söylemesi üzerine 9 bin 460 lira dolandırıldı.
Etiketler : samsun,telefon,
782861 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/782861.aspx
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