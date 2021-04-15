Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her gün kalkan avı için sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçılar avladıkları kalkan balıkları ile limana döndüler.

Ramazan ayının bereketi olarak kalkan balıklarını yakaladıklarını ifade eden balıkçılar, kilosunu 180 TL ile 200 TL arasında sattıklarını söylediler.

Son avda ağlara bol miktarda kalkan balığının yakalandığını söyleyen balıkçı Emrah Acet, “Kalkan balığı mevsimi başladı. Fiyatlarını 180 ile 200 TL arasında satıyoruz. 2 ile 6 kilo arasında ağırlıkları değişiyor. Ramazan bereketi ile balıkçılara geldi. İstanbul’dan ve diğer illerden bizlere sipariş geldi. Oradaki kişilere balığı gönderiyoruz” dedi.

"Ordu ili sınırlarında tutulan kalkan balıkları tezgahlarımızı şenlendirdi" diyen Balıkçı Yusuf Aktaş ise “Fatsa ve Perşembe ilçelerinde kalkan balığı yakalandı. 1 ay daha kalkan balığı avı denizde oluyor. Fatsa ilçemiz başta olmak üzere her tarafa siparişle balıkları gönderiyoruz” diye konuştu.