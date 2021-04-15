Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Sakarya, Ordu ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü adına El-Bab'da sözde eğitim sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği belirlenen sahte Suriye kimlikli Suudi Arabistan uyruklu M.S.H.A. ile Irak uyruklu M.Ş, Suriye uyruklular M.E.E.S. ve E.E. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlılara ait el konulan materyaller üzerinde yapılan incelemede, örgüt faaliyetine ilişkin çok sayıda fotoğraf ve görüntü, sahte Suriye kimlikleri, çocuk ve hayvanlarla ilgili müstehcen görüntüler bulunduğu öğrenildi.

- DEAŞ mensuplarına biat yemini ettirdiği belirlendi

Suudi Arabistan'da hırsızlık suçundan yargılandığı belirlenen sözde eğitim sorumlusu M.S.H.A'nın, sahte pasaportla Bahreyn ve Türkiye'ye geldiği, daha sonra kaçak yollarla Suriye'ye geçtiği tespit edildi.

Ayrıca M.S.H.A'nın, Suriye'de silah eğitimi alarak birçok çatışmaya girdiği, DEAŞ mensuplarına biat yemini ettirdiği, camilerde DEAŞ'ın ideolojisi doğrultusunda hutbe okuduğu, örgütün bölgedeki hakimiyetini kaybetmesi üzerine Suriye'den çıkardığı sahte kimlikle kaçak yollardan Türkiye'ye girdiği belirlendi.

E.E. ve M.E.E.S'nin, M.S.H.A'nın düzenlediği DEAŞ'a bağlılık biat törenlerine katıldığı, M.Ş'nin ise örgüt tarafından uçaksavar konumlandırılmış, ağır silahlı pikap tipi araçların şoförlüğünü yaptığı tespit edildi.