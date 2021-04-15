Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilyurt Mahallesi, Sakarya Caddesi'nde oturan Hanım Bağcı (81), üç gün önce dışarı çıktı. Alzheimer hastası olan kadın, bir daha geri dönmedi. Yakınlarının başvurusu üzerine AFAD, Jandarma, polis ve köy korucuları arama kurtarma çalışması başlattı. Aramaların devam ettiği esnada bir vatandaş, Karadağ mevkii üst kısımlarındaki kayalık bölgede bir kadının kayalıklara sıkışmış olduğu yönünde ihbarda bulundu. Bölgeye giden ekipler, kadının Hanım Bağcı olduğunu belirledi. Ekipler tarafından kurtarılan yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı. Annesine sağ salim kavuşmanın sevincini yaşayan Turan Bağcı “Çok şükür durumu iyi" dedi.