Korkuteli ilçesi Küçükköy ve Güzle mahallelerine hırsız dadandı. Ancak bu hırsız eşya değil arı kovanlarını çaldı. T.Ö'ye ait 8, B.A'ya ait ise 5 adet arı kovanı götürüldü. Yapılan şikâyetler sonrası harekete geçen Jandarma ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak zanlıyı belirledi. Şüpheli O.A.K, kovanlarla birlikte Akyar Mahallesi'nde yakalandı. Arı kovanları sahiplerine teslim edilirken O.A.K. adliyeye sevk edildi.