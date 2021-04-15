Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Gürel idaresindeki 05 KK 460 plakalı kamyon ile Gökdeniz Kutlu'nun kullandığı 52 DC 986 plakalı kamyonet, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 66. kilometresinde çarpıştı. Kamyonetin kasasında bulunan Ali İnan, Erkan Pehlivan ve Recep Ali Turap, çarpışmanın etkisiyle savrularak düştü. Kamyonet sürücüsü Kutlu ile İnan, Pehlivan, Turap ve kamyonda bulunan Nesimi Koca yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali İnan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.