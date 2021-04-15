Cizre'de ikamet eden H.M, akşam saat 20.30 sıralarında 3 yaşındaki oğlu K.M. ile birlikte Bırca Belek  Parkı'na dolaşmaya gitti. H.M, bir süre sonra oğlunu kucağını alıp Dicle Nehri'ne attı. Acıması baba olay yerinden kaçarken çocuğu vatandaşlar sudan çıkardı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan K.M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Baba ise gözaltına alındı. Eşinden 20 gün önce boşandığı belirtilen şahsın, yaklaşık bir senedir psikolojik problemleri sebebiyle ilaç kullandığı iddia edildi.