Olay iddiaya göre geçen yıl İBB ‘ye bağlı İSKİ’nin Ömerli Barajına dikenli tel çekmesi ile başladı. O dönem barajın su seviyesi düşük olduğu için çekilen dikenli teller bu yıl sular altında kaldı. Özellikle barajda yaşayan balıklar yumurtlamak için debisi düşük bölgelere geçmesi gerekliyken barajın içine çekilen dikenli teller, iddiaya göre balıkların debisi düşük bölgeye geçmesini engelliyor. İddiaya göre balıklar dikenli tellere takılarak ya ölüyor ya da büyük yaralanmalar yaşıyor. Barajın etrafında bulunan karabatak, ördek, pelikan gibi canlı türleri de suyun altında kalan dikenli tellere takılarak ölüyor.

Ömerli Barajı gönüllüleri barajın içine çekilen dikenli tellerin bir an önce İSKİ tarafından kaldırılmasını beklerken diğer yandan yumurtalarını bırakmak için debisi düşük yerlere gelen balıkların kepçe ile avlanmasının önüne geçmek için her gün bir kişi balıkların yumurtalarını bıraktığı alanda nöbet tutuyor. Baraja çekilen dikenli tellerin mühendislik hatası olduğunu savunan Ömerli Barajı gönüllüleri, dikenli tellerin Ömerli Barajındaki canlı popülasyonunu etkilediğini, çevrede bulunan karabatak, pelikan, balık ve nesli tükenmekte olan su samurları gibi canlı türlerinin öldüğünü, bir an önce barajın içine çekilen dikenli tellerin İSKİ tarafından sökülmesi gerektiğini dile getirdiler.,

Ömerli Barajı gönüllüsü Kadir Betüs, “Geçen yıl İSKİ bu bölgede tellendirme çalışması yaptı. Yanlış bir hesaplama ile dikenli teller suyun ortasında kaldı. Buraya yumurtalarını bırakmak için gelen balıklara bu teller zarar veriyor. Burada karabataklar, kuşlar, ördek türleri, pelikanlar var. Bu canlılar oradan geçtiği zaman teller yaralama yapıyor. Hayvanlar geçemiyor, geçemediği için üreme yapamıyor. Bu durum yüzünden balıkçılar ile kavgalar oluyor. Bu tarafa geçen balıkları olta veya kepçe ile alıyorlar. Bizde burada sorun yaşıyoruz. Bizim tek isteğimiz ortadan geçen dikenli tellerin İSKİ tarafından kaldırılması. Geçenlerde 4 tane hayvanın ölüsünü biz çıkardık. Bizim tek isteğimiz şurada ortadan geçen dikenli tellerin İSKİ tarafından kaldırılması“ dedi.