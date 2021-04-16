Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turizm kenti Antalya’nın en işlek caddelerinde yaklaşık 4 yıldır dilenen S.K. isimli dilenci, geçtiğimiz yıl topladığı ve çok sayıda dövizin bulunduğu paralarını bir markette sayarken cep telefonu kamerasına yansımıştı. Bacağındaki şişlik ve yaralarla kambur şekilde yürüyerek dilenen S.K., dün ise kentin en turistik bölgelerinden Kaleiçi’nde yerde yatıp dilenirken görüntülendi. S.K.’yı gören vatandaşlar ile turistlerin, yakın geçmemek için yolunu değiştirdiği gözlemlenirken, bazılarının ise S.K.’ya para verdiği görüldü.

Uzun bir süre bölgede dilenen S.K., bir ara karşısındaki iş yerinden dondurma alıp bu sefer ayakta dilenmeye başladı. Gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark eden S. K. ardından bölgeden uzaklaştı.