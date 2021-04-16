Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Efeler’de drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında denetimde emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı gibi kural ihlalleri denetlendi. Aydın - Muğla karayolu üzerinde yaklaşık 45 dakika süren denetimde kurallara uymadığı tespit edilen 25 araca toplamda 6 bin TL cezai işlem uygulandı. Denetim sonrasında yapılan açıklamada ise trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kurallarının uyulması konusunda farkındalık oluşturmak adına yapılan çalışmaların aralıksız devam edeceği” ifade edildi.