Dikili açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 26 kişi kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
16.04.2021 - 19:10 | Son Güncelleme: 16.04.2021 - 19:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Etiketler : izmir,göçmen,haberler,
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