Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Ataköy Mahallesi Kümeevler mevkiindeki bir çiftlik evinde meydana geldi. N.A'nın (31) Ataköy Mahallesi'nde çoban olarak çalıştığı çiftlik evine alkollü şekilde gelen Medet Akdoğan (33), kendisinden hayvan istedi. İddiaya göre genç kadın Akdoğan’ın bu isteğini geri çevirince ikili arasında tartışma yaşandı. Adkoğan, N.A'yı dövmeye çalıştı. Bunun üzerine N.A. çobanlık yaparken yanında taşıdığı av tüfeğiyle Akdoğan’a 4 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırılan Akdoğan, müdahaleye rağmen vücuduna isabet eden saçmalarla hayatını kaybetti.

Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, suç aletiyle birlikte zanlı N.A.'yı ve olaya tanıklık eden çiftlik sahibi A.T.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı N.A., ile A.T. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.