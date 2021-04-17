Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'da yaşayan İrem Sezgin, anaokulu öğretmeni olan annesi Nesrin Sezgin'i aşı olmadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya şikâyet etti. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan genç kız "Annem anaokulu öğretmeni, istese tam şu an aşı olabilir. Ama istemiyor. Gerekçesi yok, sadece inat. Bu insanları hiçbir ikna timiyle ikna edemezsiniz" diyerek Bakan Koca'dan yardım istedi. Devreye giren Koca, öğretmeni aşı olmaya ikna etti. Ardından Nesrin Sezgin'i telefonla arayıp "Özellikle ramazan döneminde bütün anaokulu ve ilkokul öğretmenlerinin aşılarını tamamlayalım istiyoruz. Çünkü öğrencilerin eğitimini sürdürmekte ısrarlıyız. Bu yüzden sizinle görüşelim dedim, bu arada aşınızı da olmuş oldunuz" şeklinde konuştu.

"Bu durumun buralara kadar geleceğini hayal etmemiştim" diyen İrem Sezgin "Annem sırası gelmesine rağmen aşı olmaya gitmeyeceğini söyledi. Ben de sinirlendim ve bir evlat hassasiyeti ile o Tweet’leri attım. Bakan Fahrettin Koca devreye girip annemi ikna etti. Aslında aşıya karşı değiliz. Aile büyüklerimin tamamı gidip aşı oldu. Bu hastalığın kime nasıl etki yapacağı belli değil. Hiçbir anne baba geride evladına bu kadar ağır bir 'keşke' bırakmayı istemez" dedi.

00.00'a kadar aşı olabilirsiniz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından “Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı. Hastanelerimizde gece saat 00.00’a kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkânı var” paylaşımında bulundu.