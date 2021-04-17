Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşletme sahibi Davut Çavuş, "Malum korona dönemi ve vatandaşlarımızın birçoğu şuan zor durumda. Bizler de normalde uygulamamız gerek zammı uygulamayarak ilçemizde yaşayan kardeşlerimizin aile bütçelerine Ramazan pidemize zam yapmayıp, indirimli satmaya karar verdik. Vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirip bizlere teşekkür ediyorlar. Bizler de çok mutlu oluyoruz. Bu Ramazan'da devletimizin yaptığı desteklere bir katkı da bizler sağlayalım istedik" dedi.



Ayrıca ilçede 15 yaşında çıraklıkla başladığı Ramazan pidecisi ustalığını 40 yıldır devam ettiren Aslan Çavuş'un pideleri ise yoğun ilgi görüyor.