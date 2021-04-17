Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgarın, batıdan ve güneyden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı Van Gölü'nde ise rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan, akşam da güneybatıdan eseceği tahmin ediliyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Muş'ta 22, Hakkari'de 20, Van ve Bitlis'te 17 derece olacağı öngörülüyor.

Bölgede sıcaklıkların hissedilir derecede artacağı ve zamanla mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği beklendiğinden, kar erimesinin hızlanacağı değerlendiriliyor. Kar erimesi nedeniyle oluşabilecek su baskını, ulaşımda aksamalar ve çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.