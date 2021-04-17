Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit Günaydın'ın (35) Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Sabancı Merkez Camisi avlusuna götürüldü.

Törene, şehidin eşi Serap, 8 yaşındaki kızı Elçin, annesi Sultan, babası Mehmet, kardeşleri Kenan ve Kemal Günaydın ile kız kardeşi Tuğba Köpri, Vali Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Levent Ergün, milletvekilleri ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Şehidin kızı Elçin, sakinleştirmeye çalıştığı annesi Serap Günaydın'ın başına asker kepi taktı. Şehidin diğer yakınları da törende gözyaşlarına hakim olamadı.

İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Günaydın'ın naaşı, Asri Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 12 Nisan'da Erdemli Deresi'ne düşerek yaralanan Piyada Uzman Çavuş Günaydın, dün tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu.