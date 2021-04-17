Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vali Erkaya Yırık açıklamasında, “Yeşilyurt Belediyesi ile başlayan ve belediyelerin bir takım dernekler vasıtasıyla protokol yaparak insanları eğitim, kültür, sosyal bir faaliyet amacıyla yurt dışına hususi damgalı pasaport çıkartmak suretiyle götürdüklerine şahit olduk. Bu insanların da dönüş yapmadıklarına şahit olduk. Bu süreçte 3 belediyemiz oldu. Arıcak, Baskil ve Akçakiraz belediyelerimiz. Bununla alakalı tüm tespitlerimizi gerçekleştirdik. İçişleri Bakanlığımız önümüzdeki hafta en kısa süre içerisinde bu konuyla alakalı, konunun ilgilileri kimlerdir, suçları nelerdir, konuyla ilgili mülkiye müfettişlerimiz vasıtasıyla araştırma yapacak ve sorgulayacak, sonuçlandıracak. Şu anda bizde bir el çektirme söz konusu değil. Malatya’da olduğunu biliyorum. Ama elbette bu işlemin sürecinde kimin ne kadar kusuru varsa, o kusurun karşılığı hangi idari yaptırım işlemini gerektiriyorsa onlarda yapılacak. Devlette hiçbir şey, olumsuz bir takım şeyler gizli kalmayacak. Suçu işleyende onun cezasını bireysel olarak görecek” diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı'ndan Yeşilyurt Belediyesi'ndeki iddialara ilişkin soruşturma İçişleri Bakanlığı, Malatya’da hizmet pasaportu düzenlenerek bazı kişilerin haksız yere yurt dışına gönderildikleri iddiasına ilişkin soruşturmada vali yardımcısı ve Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürünün de aralarında bulunduğu 4 kamu görevlisinin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.