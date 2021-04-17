Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan'da uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan aranan şahsın yakalandığı bildirildi. Açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, Tatvan ilçemizde uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan C.A.isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı
17.04.2021 - 21:56 | Son Güncelleme: 17.04.2021 - 21:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde uyuşturucu suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs ekiplerin çalışmaları sonucunda yakalandı.
Etiketler : Bitlis,
783473 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/783473.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER