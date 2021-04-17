Kütahya’da Korona virüs ve izolasyon denetimleri kapsamında jandarma tarafından yapılan uygulamada başkasına ait biletle seyahat etmeye çalıştığı belirlenen Korona virüs temaslı şahıs yakalandı.
3 bin 469 lira idari para cezası uygulanan şahıs karantinasını tamamlamak üzere yurda yerleştirildi.
Kütahya’da başkasına ait biletle seyahat etmeye çalışan temaslı yakalandı
17.04.2021 - 23:43 | Son Güncelleme: 17.04.2021 - 23:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs temaslı şahıs Kütahya’da başkasına ait biletle seyahat etmeye çalışırken yakalandı.
Kütahya’da Korona virüs ve izolasyon denetimleri kapsamında jandarma tarafından yapılan uygulamada başkasına ait biletle seyahat etmeye çalıştığı belirlenen Korona virüs temaslı şahıs yakalandı.
Etiketler : kütahya,
783488 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/783488.aspx
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