Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, merkeze bağlı Yeni Mahalle Yunus Emre Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tofaş marka 23 ACA 048 plakalı otomobil, park halindeki 23 ABC 581 plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerin olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı.