Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığında devriye görevinde bulunan Uzman Çavuş Harun Albayrak'tan (24) dün geceden bu yana haber alınamaması üzerine Zeytinliova Mahallesi'ndeki evine gidildiğinde Albayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ve savcılığın incelemesinin ardından uzman çavuşun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilecek. Uzman Çavuş Harun Albayrak'ın bekar olduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Uzman çavuş evinde ölü bulundu
18.04.2021 - 00:40 | Son Güncelleme: 18.04.2021 - 00:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığında görevli bir uzman çavuş evinde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığında devriye görevinde bulunan Uzman Çavuş Harun Albayrak'tan (24) dün geceden bu yana haber alınamaması üzerine Zeytinliova Mahallesi'ndeki evine gidildiğinde Albayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ve savcılığın incelemesinin ardından uzman çavuşun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilecek. Uzman Çavuş Harun Albayrak'ın bekar olduğu bildirildi.
Etiketler : uzman çavuş,
783497 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/783497.aspx
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