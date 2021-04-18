Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Pamukkale ilçesi Süleyman Demirel Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 JT 4116 plakalı aracın kentin farklı noktalarında sürekli Plaka Tanıma Sistemine (PTS) takılması üzerine ekipler şüphelenerek durdurdu. Önü kesilerek durdurulan araçta bulunan sürücü G.Ç., ve arkadaşı Ü.A., gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde kullanımında kullanılan malzeme, kama bıçak ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Herhangi bir izni olmaksızın sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüphelilere ceza işlemi uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.