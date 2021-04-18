Turgurteis Mahallesi Bayrak Tepesi mevkisinde alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın bölgesine giden ekipler, rüzgarla geniş bir alana yayılan yangına müdahale etmekte zaman zaman güçlük çekti. Bölgedeki trafo ve elektrik panolarına da sıçrama tehlikesi bulunan yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışması başlatıldı.
Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın
18.04.2021 - 02:05 | Son Güncelleme: 18.04.2021 - 02:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Etiketler : bodrum,bodrum yangın,
783508 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/783508.aspx
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