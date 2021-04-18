Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turgurteis Mahallesi Bayrak Tepesi mevkisinde alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın bölgesine giden ekipler, rüzgarla geniş bir alana yayılan yangına müdahale etmekte zaman zaman güçlük çekti. Bölgedeki trafo ve elektrik panolarına da sıçrama tehlikesi bulunan yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışması başlatıldı.