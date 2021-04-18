Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Sivil trafik ekipleri denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Denetimler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 16 AKY 028 plakalı aracı Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde durduran ekipler, araçtan çıkan birbirinden ilginç sesleri sorduğunda araç sürücüsü egzozdan geldiğini söyledi. Normal limitin üstünde çıkan sesler üzerine araştırma yapan ekipler, bu seslerin araçta bulunan bir kumanda yardımıyla 8 farklı tonda çıktığını belirledi. Kumandaya basan ekipler, kumandaya her bastığında farklı bir abartı sesiyle karşılaştı. Abartıdan dolayı ceza yazılacağını anlayan sürücü, aracını yeni aldığını ve bu düzeneğin önceki sahibi tarafından kurulduğunu söyledi. Trafik ekipleri, sürücü K.A'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun 32/1 ve 32/3 maddeleri uyarınca bin 483 lira para cezası uyguladı.