Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir kahvehanenin sokağa kısıtlaması saatinde açık olduğu ve içerisinde kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından belirlenen kahvehaneye baskın yapıldı. Kahvehanede yapılan kontrollerde 18 kişinin, sokağa çıkma kısıtlaması saatinde açık olan kahvehanede kumar oynadıkları belirlendi. Ekipler tarafından kahvehane sahibi ve kahvehanede bulunan şahıslar hakkında idari işlem yapıldı.

Ceza yememek için saklandığı yer şaşırttı

Polis ekipleri tarafından kahvehanede yapılan aramalar sırasında, bir polis memuru, duvar dibinde duran ve üzerinde seccade ve örtülerin bulunduğu bir sandalyenin altında saklanan birisinin ayaklarını gördü. Daha sonra örtüyü kaldıran polis memuru, vatandaşla karşılaştı.