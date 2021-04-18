Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Acun ile Bulutlu Mahallesi'nde evleri hasar gören depremzedeler için TOKİ tarafından yaptırılan tek katlı çelik konstrüksiyonlu köy evleri ve ahırlarda incelemelerde bulunarak inşaat mühendislerinden bilgi aldı.

81 dönüm arazi üzerinde yapılan ve TOKİ tarafından geçici kabulü gerçekleştirilen 20 köy evi ile ahırları gezen Güder, depremzede ailelerin yaralarını sarmak için hükümet ve yerel yönetimler olarak tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Yapımı tamamlanan köy evi ve ahırların anahtar teslimi için gün saydıklarını dile getiren Güder, 2. etap çalışmaları kapsamında yer alan 8 köy evi ve ahırın da yapımının kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Güder, inşası tamamlanan evlerin iki ay içinde tesliminin yapılacağı müjdesini vererek, şunları kaydetti:

"Her ne kadar yapımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ tarafından yürütülse de bizler de Battalgazi Belediyesi olarak sürekli çalışmaları yakından takip ediyoruz. Herhangi bir aksaklık var mı, varsa eğer bunun çözümü için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Yaptığımız görüşmelerde evlerin çoğunluğunun hazır olduğunu ve vatandaşlara teslim edilmesi için gün saydığını öğrendik. İnşallah yapımı tamamlanan evlerimizi 2 ay içinde sahiplerine teslim edeceğiz. Depremzede ailelerimiz çekilecek olan kuraların ardından evlerine kavuşmuş olacak.

Evin planına baktığımız zaman çok kullanışlı. Vatandaşımız bir hayli memnun. Onlar memnun olunca bizim omzumuzdaki yük biraz daha hafifliyor."