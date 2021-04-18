Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis ekipleri, bazı ana güzergahlarda durdurdukları sürücü ve araçtakilerin evrakını kontrol ediyor.

Beşiktaş, Ortaköy, Bebek, Emirgan sahil şeridinde sadece az sayıda turistin yürüyüş yaptığı gözlenirken polis ekipleri de sık aralıklarla pasaport ve izin belgesi kontrolü yaptı.

Taksim Meydanı da sakin bir görüntü sunarken İstiklal Caddesi’nde ise sadece turistler dolaşabildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda ve çevresinde denetim yapan polis ekipleri, açık olan bazı iş yerlerine kısıtlamalara uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.

Koronavirüs tedbirlerine ilişkin yapılan denetimler Anadolu Yakası'nın işlek noktalarında da sürdü.

Üsküdar, Kadıköy, Maltepe gibi ilçelerin özellikle sahil kesimlerinde denetim yapan ekipler, işlek caddeler üzerinde araçlara yönelik izin belgesi kontrolü yaptı.

Caddebostan Sahili'nde de yayalara yönelik denetim gerçekleştiren polis ekipleri, evcil hayvanlarını gezdirmek için dışarıda olan bazı vatandaşlara maske ve sosyal mesafe kurallarına yönelik hatırlatmalarda bulundu.