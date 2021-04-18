Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, ablasının evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan N.D'yi bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler, 5 aylık sürede N.D. ile irtibatta olabilecek çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu.

N.D'nin en son Menemen ilçesinde görüldüğünü belirleyen ekipler, E.Ç'nin (25) evine baskın düzenledi. N.D. evde bulundu, erkek arkadaşı E.Ç. gözaltına alındı.

N.D'nin ilk ifadesinde, E.Ç'den hamile olduğunu, bu nedenle evden kaçtığını söylediği öğrenildi. Annesinin evine gitmek istemeyen N.D. yurda yerleştirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan E.Ç. emniyetteki işlemin ardından serbest bırakıldı.

Anne N.Ö, 11 Aralık'ta kızından haber alamadığını belirterek polise başvurmuş, kayıp kızın bulunması için çalışma başlatılmıştı.