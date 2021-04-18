Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnegöl'e bağlı Cerrah Mahallesi'ndeki bir çiftlikte koyun sürüsünü koruyan çoban köpeği doğum yaptıktan bir süre sonra rahatsızlandı.

Sahipleri tarafından kuzuların olduğu bölüme alınan çoban köpeğinin buradaki bir kuzuyu da emzirmeye başlaması şaşkınlık oluşturdu.

Çiftlik Sahiplerinden Sezer Çubuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

Çubuk, bu durum karşısında şaşırdıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bir gün sabah içeri girdik, köpeğin kuzuyu emzirdiğini gördük. Kuzunun bir tane annesi varken, 2 tane annesi oldu. Kuzumuz sağlıklı büyüyor. Çok şükür hiç bir sıkıntısı yok."