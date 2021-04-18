Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir'de korona virüs önlemlerine aldırış etmeden kapasitesinin üzerinde yolcu alan minibüs şoförü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından tespit edildi. Ekipler tarafından bulunan İ.K. isimli şoföre 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3 bin 469 TL cezai işlem uygulandı.