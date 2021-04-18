Başakşehir'de korona virüs önlemlerine aldırış etmeden kapasitesinin üzerinde yolcu alan minibüs şoförü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından tespit edildi. Ekipler tarafından bulunan İ.K. isimli şoföre 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3 bin 469 TL cezai işlem uygulandı.
Korona virüs kurallarını hiçe sayan minibüs şoförüne 3 bin 469 TL para cezası
18.04.2021 - 21:17 | Son Güncelleme: 18.04.2021 - 21:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başakşehir’de kapasitesinin üzerinde yolcu alarak korona virüs tedbirlerini hiçe sayan minibüs şoförüne 3 bin 469 TL para cezası uygulandı.
Etiketler : Başakşehir,
783752 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/783752.aspx
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