Yangın saat 19.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde Hüseyin Gün'e ait 2 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alev alev yanan evi görenler durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını 1 saatte söndürdü. Yangın sonucu ev küle dönerken, iş makinesiyle yıkıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Metruk bina alev alev yandı
18.04.2021 - 21:47 | Son Güncelleme: 18.04.2021 - 21:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı metruk bina alev alev yandı.
Etiketler : Bursa,
783756 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/783756.aspx
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