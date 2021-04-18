Solunum rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan İzmir'in Torbalı ilçesi Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur bir süredir tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
İzmir'in Torbalı ilçesi Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti
18.04.2021 - 23:20 | Son Güncelleme: 18.04.2021 - 23:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Solunum rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan İzmir'in Torbalı ilçesi Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur bir süredir tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Etiketler : İzmir'in Torbalı ilçesi Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur,
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