Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gündemi meşgul eden gri pasaport olaylarıyla ilgili resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Ersin Kilit isimli şahsın, asılsız iddialarla kentin isminin karalanmaya çalıştığını ve bahsi geçen konunun Gaziantep ile hiçbir ilgisinin olmadığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ersin Kilit isimli şahısla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını ve asılsız iddiaların peşini bırakmayacaklarını vurguladı.

"Suç duyurumuzun takibini de yapacağız"

Konu ile ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Fatma Şahin, "Gaziantep'in adını gri pasaportla yurtdışına insan gönderilmesi meselesine muğlak, mesnetsiz bir şekilde karıştıran Ersin Kilit'le ilgili olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına 2021/31178 soruşturma numarasıyla suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurumuzun takibini de yapacağız" ifadelerini kullandı.