Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kent merkezinde 18 Nisan'da yapılan denetimde, yasal hız sınırının 50 kilometre olduğu yolda bir aracın 57 kilometre hızla seyrettiğinin tespit edilmesi üzerine radar sistemince araç plakasına 314 lira para cezası uygulandı.

Daha sonra sürücünün şehit eşi olduğunu tespit eden Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Şehitler Haftası" nedeniyle jest yaparak cezayı kendi aralarında para toplayarak ödedi.

Trafik Tescil Şube Müdürü Bünyamin Demir, trafik polisleriyle cezai işlem uygulanan şehit eşi ve ailesini evinde ziyaret ederek cezanın tahsilat makbuzunu teslim etti.

Demir ve beraberindeki trafik polisleri, Şehitler Haftası nedeniyle ziyaret ettikleri aileye üzerinde Türk bayrağı olan, "Çorum Emniyet Müdürlüğü" yazılı pasta da götürdü.