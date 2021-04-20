Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçenin Filyos beldesinde yaşayan 31 yaşındaki Gülhan Baruönü Sancı, 2015 yılında Kemal Sancı ile evlendikten bir süre sonra tüp bebek tedavisi görmeye başladı.

Bu esnada Istanbul'a yerleşen Sancı ailesi 5 aylık bebeklerini beklerken anne adayı korona virüsüne yakalandı. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Gülhan Baruönü Sancı'nın gebeliği, korona virüs tedavisi sırasında sonlandırıldı. Bebeğini kaybettikten sonra fenalaşan anne Sancı doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cenazesi bugün öğle namazı öncesi Filyos Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defin oldu. Sevenlerin göz yaşları arasında toprağa verilen genç kadının yakınları güçlükle ayakta durabildi.