Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esra Erol'un programına Samsun'da çiftçilik yapan Yalçın Okur'un anlattıkları şaşkına çevirdi. Hayvanlarını yarı fiyatına satarak karısı Meral Okur'a estetik yaptırdığını söyleyen Yalçın Okur canlı yayında hüngür hüngür ağladı. 'Baştan yaptım' diyen eş, 'Madem terk edecektin estetik yaptırmadan gitseydin. Bir kere 'canım kocacım' deseydin dünyaları verirdim' dedi. 3 çocuk babası Yalçın Okur, karısı tarafından tüm estetikleri yapılıp terk edildi.

EŞİM BANA ESTETİK İÇİN 1 AY YALVARDI

Canlı yanına katılan Yalçın Okur, "13 yıldır evliyiz. Eşim kuzeni Büşra'nın yanına geldi. O burun estetiği olmuş. Eşim geldi bana 1 ay yalvardı, beni de burun estetiği yaptır" diye.

"Ben seni bu şekilde seviyorum, biz çiftçiyiz" dedim ama 'yok' dedi, ısrar etti, ağladı. Bizi hiç sevmedi, çocuklarını sevmedi, hep kendini sevdi” dedi.

MASADA KALSAM DA YAPTIRACAĞIM

Okur, “15 bin lira ona vereceğime sana bilezik alayım dedim. Ama eşim masada kalsam da yaptıracağım” dedi. Yaşanan olayla ilgili konuşan adam, “Baştan aşağı yeniden yaptım. Madem kötüydüm neden estetik yaptırmadan gitti?” deyip isyan etti.

Yalçın, "Çocukları eve bırakmış, yemek bile yapmamış. 'Ben gidiyorum kızım, kendi ayaklarımın üzerinde duracağım. İstanbul'a gidiyorum çalışacağım.' demiş.

"SANA NE, SENİ İLGİLENDİRMEZ BEN SENİNLE OYNADIM'

Ameliyat sonrası eşini arayan adam bir şok daha yaşadı. Yalçın, “Ben eşimi aradım, nasıl geçti diye bana, "Sana ne, seni ilgilendirmez. Ben seninle oynadım” dedi.

"BİR KERE 'CANIM KOCACIĞIM' DESE DÜNYALARI VERİRİM"

Gözyaşlarına boğulan Yalçın Okur, “Bana bir kere 'canım kocacığım' dese dünyaları veririm. 90 bin liralık hayvanlarımı 45 bin liraya sattım. Son 1 senedir bana seni seviyorum bile demedi” dedi.

"15 YAŞINDA EVLENDİ..."

Meral Okur'un kuzeni Büşra ise canlı yayına bağlanıp "Meral 15 yaşında evlendi, 3 çocuk doğurdu. Şimdi 26 yaşlarında özgüvenli bir kadın olmak istemiş olabilir." İfadelerini kullandı.

MERAL'İN ANNESİ SEVİM HANIM CANLI YAYINDA

Yalçın'ın kayınvalidesi canlı yayına bağlanıp, damadı ile muhatap olmak istemediğini belirtti. Damadının söylediklerinin yalan olduğunu iddia etti.

Kızının şaka yaptığını söylediğini, İstanbul'a gitmediğini iddia etti ancak, damadının kızına sahip çıkmadığını onu beğenmediğini de sözlerine ekledi.

Kızı Meral'in evden ayrıldıktan sonra aynı gün ona geldiğini İstanbul'a gitmediğini belirten Sevim hanım, tüm söylenen iddiaları yalanladı.