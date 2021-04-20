Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 51 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirten 28 kişi de itirafçı olmak istediklerini belirtti. Adliyede ifade veren sanıklar, örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen 205 kişiyi teşhis etmesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Öte yandan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 23 kişiden 2’si de tutuklandı.

İtirafçıların teşhis ettiği 205 kişiden 75'i hakkında herhangi bir soruşturma olmadığı, 40'ının halen kamu görevinde bulunduğu ve bunlardan da 22'sinin muvazzaf asker olduğu öğrenildi. Savcılığın itirafçıların ifadesi doğrultusunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmayı derinleştirdiği kaydedildi.