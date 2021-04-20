Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, dün akşam 20.00 sıralarında Gül'ün Mahmutbey Yolu'nda boğazından bıçakla yaralanmış halde bulunması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada Gül'ün ağabeyi Kemal B. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Olay

Mahmutbey yolu kenarında dün saat 20.00 sıralarında boğazından yaralanmış halde bir kadını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmiş, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız Gül, burada hayatını kaybetmişti.