Başkan Aktaş, haberi "Değerli Hemşehrilerim, bugün yaptırdığım Covid-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum. İlgi gösteren herkese çok teşekkür ederim. Temasta olduğum kişilerin tedbir almasını rica ediyorum. Sağlıklı günler dilerim" sözleriyle sosyal medya hesabından duyurdu.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
20.04.2021 - 15:34 | Son Güncelleme: 20.04.2021 - 15:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın koronavirüse testi pozitif çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,
784252 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/784252.aspx
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