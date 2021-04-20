Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan Davut ve Nilüfer Çiftçi, çifti bir süre önce korona virüse yakalanarak Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Korona virüs tedavisi gören ve sağlık durumu kötüye giden Davut Çiftçi dün, eşi Nilüfer Çiftçi bugün hayatını kaybetti.
Karı koca 1 gün ara ile koronadan öldü
20.04.2021 - 18:24 | Son Güncelleme: 20.04.2021 - 18:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye’de bir çift yakalandıkları Covid-19 nedeniyle 1 gün arayla hayatını kaybetti.
Etiketler : osmaniye,korona,covid 19,
784306 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/784306.aspx
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