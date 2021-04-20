Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Sındırgı’nın Kınık ve Sinandede kırsal mahallelerinde 17 Nisan Cumartesi günü 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kırsal mahallede Cumartesi’nden bu güne büyüklükleri 1,2 ile 3,3 arasında 29 deprem kaydedildi