Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muhittin Erener Mahallesi 2124 Sokak'taki evinde ikamet eden Kemal Hacıhasanoğlu'dan (78) bir süredir haber alamayan oğlu babasının evine geldi. Eve giren oğlu, babasını yerde hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Hacıhasanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen belediye tabibi ve savcının ölümü şüpheli olarak değerlendirmesi üzerine Olay Yeri İnceleme Şube ekipleri ikamette çalışma yaptı. Hacıhasanoğlu'nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.