Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Pamukkale ilçesi, Akköy Mahallesinde meydana geldi. Bir bağ evinde horoz dövüştürüldüğü bilgisi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Operasyon sırasında olay yerinden kaçmaya çalışan A.K ve S.Ç ekipler tarafından yakalandı. Dövüş esnasında yaralandığı tespit edilen bir horoz ise Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Horoz dövüştürdüklerinin tespit edilen A.K ve S.Ç isimli şahıslara Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet suçundan işlem yapılarak 9 bin 552 TL idari para cezası uygulandı.