Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Balmumcu’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çift katlı halk otobüsü tünelde bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerler otobüse ok gibi saplandı. Bir süre bu şekilde ilerleyen otobüs şoförü tünel den çıktıktan sonra yolun sağında durabildi. Otobüsün kamerasına yansıyan görüntülerde otobüs şoförünün telefonu ile ilgilendiği ve bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybettiği görüldü.

Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü Beşiktaş’ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çift katlı halk otobüsü tünelde içerisinde bariyerlere çarptı. Bariyerler otobüse ok gibi saplanırken, şoför bir süre bu şekilde ilerledikten sonra durdu. Kaza da bir yolcu hayatını kaybederken, bir kişide yaralandı. Kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Beşiktaş'taki otobüs kazasında korkunç ayrıntı Beşiktaş'ta bariyerlere çarpan çift katlı İETT otobüsünde Sevgi Yamaç Yalçın isimli kadın yolcu hayatını kaybetti, bir yolcu ise yaralandı. Olayı soruşturan savcılık, gözaltına alınan şoförün kaza sırasında telefonuyla ilgilendiğini belirledi.