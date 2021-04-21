Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, 23 Temmuz 2020'de Kocaeli’nin Kandıra ilçesi D-650 Karayolu Kocabayramlar Mahallesi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Barhan idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen belediyeye ait Samet K. yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 7 kişiden 5’i hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Otomobil sürücüsü Serkan Barhan (37), eşi Duygu Barhan (33), çocukları Göktuğ Barhan (6), Serkan Barhan’ın kız kardeşi Tuğba Kılıç (33) ile 2 yaşındaki kızı Berra Kılıç hayatını kaybetti.

"22 yıl 6 aya kadar hapis istemi"

"Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yargılanan sanık Samet K'nın, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Taraf avukatları ve tutuklu sanık Samet K., duruşma salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, Samet K.'nın olay tarihinde HTS dökümlerinden telefonuyla internete girdiğinin anlaşıldığı, sanığın bu sebeple dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ederek, şerit ihlali yaptığı ve kazaya sebebiyet verdiğini belirtti. Cumhuriyet Savcısı devamında verdiği mütalaada, kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir olduğunu, sanık Samet K.'nın 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, avukatların mütalaaya karşı savunma yapmaları için duruşmayı erteledi.